Verbazing over valpartijen op Audrey Hepburnplein: 'Kijk uit je doppen'

Voetbalmas­ters bij het stadion: leuk, maar de straat kan hard zijn

3 mei ARNHEM - Vlaggen, kraampjes en muziek: voor even is het terrein rond GelreDome in Arnhem niet voor de fans van profploeg Vitesse, maar voor ruim 500 kinderen die afkomen op het evenement Voetbalmasters. De locatie is leuk voor de sfeer, maar het Rode Kruis heeft de handen wel vol aan de vele schaafwonden.