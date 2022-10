‘Verbied het gratis uitdelen van Red Bull’, vraagt moeder wier zoon eraan verslingerd raakte

Ze uit haar hartenkreet in een brief die ze stuurde aan de gemeente Arnhem en aan Red Bull Nederland. Ze vraagt de gemeente de verstrekking van energydrinks nabij scholen te verbieden.



Ze wil om redenen van privacy niet met haar naam in de krant. Vooral ook om haar zoon, die een vorm van autisme heeft en verstandelijk beperkt is, te beschermen.



Haar zoon is naar haar oordeel sinds kort ‘verslaafd’ aan energiedrankjes, waarin geen alcohol zit, maar die wel boordevol suiker, cafeïne en andere oppeppende ingrediënten zitten, zoals taurine, ginseng en guarana.