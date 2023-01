Verbijstering over verhaal verdachte van neerschieten Arnhemse in haar huis: ‘Wie ben jij dat je ons dit aandoet?’

Verdachte schietpar­tij waarbij vrouw gewond raakte in arm naar Pieter Baan Centrum

Een 30-jarige man uit Zoetermeer heeft DNA achtergelaten op een vuurwapen dat de politie onderzoekt vanwege een schietpartij in Arnhem. De verdachte is opgepakt bij Veenendaal nadat 16 mei een vrouw aan de Kinkelenburglaan in de Arnhemse wijk Over het Lange Water in een woning werd beschoten.

26 augustus