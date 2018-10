Verbod op Stint leidt tot inzet bakfiets, bolderkar en taxibus

Airborne Museum in Oosterbeek heeft geld voor stilteka­mer bij elkaar

14:24 OOSTERBEEK - Het Airborne Museum in Oosterbeek krijgt een stiltekamer, waar mensen in alle rust slachtoffers van de Slag om Arnhem in september 1944 kunnen gedenken. Via een inzamelingsactie is het daarvoor benodigde bedrag binnengehaald. Er was 30.000 euro nodig.