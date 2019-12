Verbouwing loods in Spijkerkwartier niet tegen te gaan, kamerbewoning wordt aangepakt

Oosting stapt bij Vitesse in een andere wereld

6:50 ARNHEM - Een kerel van het kamp in Emmen bestijgt de troon op Papendal. Joseph Oosting moet Vitesse uit de crisis trekken. Dat is in Arnhem na ‘Tsaar’ Leonid Sloetski letterlijk een stap in een andere wereld. De club hoopt vooral op een stap vooruit.