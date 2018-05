Verdachte (14) opgepakt voor bijna fatale woningbrand Arnhem

ARNHEM - De politie heeft vanmorgen een 14-jarige Arnhemmer aangehouden in verband met verschillende branden in de wijk Elderveld begin januari van dit jaar. Behalve papier en afvalcontainers vatte een woning aan de Wormerveerstraat vlam. Bewoner Thomas Roga, gewekt door zijn hond Mayca, wist het er op het nippertje levend vanaf te brengen.

Behalve de woning stak de verdachte papier- of afvalcontainers in brand in onder meer de Naardenstraat, Goudaweg en het Voorburgpad in Elderveld. In totaal hebben zes mensen na dat bewuste weekend aangifte gedaan. Camerabeelden, getuigenverklaringen en andere onderzoeksmethoden leidden ten slotte naar de 14-jarige. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

De brandjes en een reeks autobranden rond dat bewuste weekend hebben voor veel onrust in de wijk in Arnhem-Zuid gezorgd. De politie heeft geen aanwijzingen dat de verdachte iets te maken heeft met de autobranden. Dat zelfde geldt voor de woningbrand in de Zwijndrechtstraat in Arnhem van afgelopen weekend.