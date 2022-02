Verdachte (29) die man uit Presikhaaf in zijn woning doodstak naar Pieter Baan Centrum: wie is hij nu eigenlijk?

Ruzie over geld aanleiding dodelijke steekpar­tij

Een ruzie over onder meer geld is de mogelijke aanleiding voor dodelijke steekpartij in de woning aan de Van Galenstraat in Arnhem. Dat laat de advocaat van de 28-jarige verdachte weten. Hierbij kwam de 25-jarige bewoner om het leven. De verdachte blijft negentig dagen langer in voorarrest.

11 september