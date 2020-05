Verdachte (39) van Arnhemse autobranden blijft in de cel

Het OM had de rechtbank gevraagd de man langer vast te houden. Volgens het OM heeft de rechtbank vandaag aan dat verzoek voldaan. De man moet nog twee weken in de cel blijven terwijl de branden verder worden onderzocht.

Hoe de politie de 39-jarige verdachte op het spoor is gekomen, is tot nu toe niet onthuld omdat het onderzoek nog niet is afgerond. Ook is niet verteld of de verdachte een verklaring dan wel bekentenis heeft afgelegd.

Man werd zaterdag aangehouden

De man werd afgelopen zaterdag aangehouden. Hoewel er in de nacht van maandag op dinsdag nog een auto in vlammen opging in Arnhem, denkt het OM dat er voldoende bewijs is tegen de man om hem voorlopig vast te houden.

Vorige week werden al twee 19-jarigen aangehouden op verdenking van medeplichtigheid aan een autobrand aan het Gelderseplein in Arnhem-Zuid. Een van hen is afgelopen weekend al op vrije voeten gesteld.