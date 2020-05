Verdachte autobranden Arnhem kan zaterdag weer thuis zitten, politie heeft zaak nog niet rond

Politie: feestvier­ders op illegale party Arnhem kregen geen bonnen vanwege ‘hectische en onoverzich­te­lij­ke’ situatie

16:00 ARNHEM - De ‘onoverzichtelijke en hectische situatie’ op het illegale feest in Arnhem, in de nacht van zaterdag op zondag, is de reden dat geen van de circa 40 feestgangers een boete kreeg opgelegd. Dat zegt de politie in Arnhem in reactie op felle kritiek van Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch.