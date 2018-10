Verdachte explosie in flat Arnhem-Zuid langer vast

Poppen­beurs in Arnhemse Eusebius­kerk: de mi­ni-veranda is hot

30 september ARNHEM - De mini-veranda heeft de wereld veroverd. ,,We krijgen er vragen over uit de hele wereld. Het is momenteel een hit", zegt Janny Warnaar van Artofmini. ,,Mijn man tekent en ik laat mijn fantasie erop los. Het is een creatie van ons samen."