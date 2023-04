Verdachte grote ontuchtzaak verplicht om naar rechtbank te komen: ‘Het wordt tijd dat hij antwoorden geeft’

In meivakan­tie twee weken lang iedere dag activitei­ten voor school­jeugd met Jeugdland

Schoolkinderen in Arnhem en omgeving hoeven zich in de twee weken van de meivakantie niet te vervelen. Onder de paraplu van Jeugdland worden dagelijks uiteenlopende activiteiten georganiseerd. Vaak zijn die gratis toegankelijk, of met korting.