Verdachte mishandeling en verkrachting vrouw (68) met Kerst in Arnhem blijft in cel

,,Mijn cliënt beweert dat hij niet de dader is, maar een getuige. Hij fietste vlak bij de plek van de mishandeling. Meer kan ik er niet over zeggen”, zegt advocaat Mario Geurts. Hij wacht op meer onderzoeksresultaten, waaronder die van het DNA-sporenonderzoek.



Volgens de raadsman van de verdachte was deze onder invloed van drank en drugs. De man was pas enkele weken in Nederland en was vanwege familiebezoek in Arnhem.



Hoe de vrouw er nu aan toe is, wil de politie niet zeggen. Ze heeft inmiddels wel een verklaring kunnen afleggen. Mede op basis daarvan zit de verdachte voorlopig vast voor poging tot doodslag, poging tot verkrachting en poging tot afpersing.



Op 29 maart moet hij voor de rechter verschijnen.