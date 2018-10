Verdachte ontplofte flat nog 90 dagen vast

ARNHEM - De 55-jarige verdachte die op 30 juli aanwezig was in de geëxplodeerde flat in de Daphnestraat in Arnhem blijft zeker tot 90 dagen in voorarrest. Hij zal op 4 januari voor het eerst voor de rechter moeten verschijnen.

Of de 48-jarige verdachte uit Arnhem die de politie afgelopen dinsdag arresteerde nog vast zit is de vraag. De man had donderdag voorgeleid moeten worden voor de rechter-commissaris. Deze bepaalt of een verdachte nog twee weken vast blijf zitten, maar de Arnhemmer is niet voorgeleid.

Vrij man

Politie en Openbaar Ministerie konden gisteren niet bevestigen of de verdachte inmiddels weer vrij man is. De 48-jarige man werd verdacht van betrokkenheid bij het maken, bewerken en het in bezit hebben van harddrugs in de flat aan de Daphnestraat.

Daar vloog op maandagavond 30 juli een drugslaboratorium de lucht in. De 33-jarige bewoner en een 31-jarige Belg overleden enkele enkele uren later in het ziekenhuis.

Beverwijk

De derde man was een 55-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij kwam na de explosie als eerste het flatgebouw uit en verdween tot de volgende morgen van de radar tot de politie hem vond in de buurt van de Brabantweg. De man is zwaargewond overgebracht naar het brandwondencentrum in Beverwijk, waar hij lange tijd niet aanspreekbaar was. Gedurende die periode bleef de identiteit van de man onbekend.