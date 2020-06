Verdachte ramt auto bij achtervolging op A12

De politie kreeg de auto in het vizier door zijn opvallende rijgedrag en snelheid. Vervolgens negeerde de verdachte een stopteken, waarna de achtervolging begon. Tussen knooppunt Grijsoord en Waterberg in de richting van Duitsland stopte het na een ongeval. De politie kon hem daarna klemrijden tegen de vangrail.

Traumaheli

De verdachte raakte gewond. Een traumahelikopter kwam ter plaatse voor medische assistentie. Hij is vervolgens per ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is niet bekend. Alle betrokken agenten kwamen met de schrik vrij evenals de onschuldige automobiliste wiens auto de verdachte ramde.

Onderzoek

De politie heeft tot diep in de nacht ter plekke onderzoek gedaan. Hiervoor was een rijstrook afgesloten. Waar de achtervolging begon wil de politie ter plaatse niet kwijt.



Onderzocht wordt of de verdachte onder invloed was. Naast alcoholische dranken is er in de achterbak een lachgas aangetroffen.