Verdachte schietincident winkelcentrum Arnhem weer op vrije voeten

ARNHEM - De 24-jarige man die vorige week woensdag mogelijk betrokken was bij de mishandeling en schietpartij in winkelcentrum De Laar Oost is weer op vrije voeten. De rechter-commissaris zag onvoldoende bewijs voor zijn betrokkenheid bij het incident om hem langer vast te houden.

De politie rukte vorige week woensdag massaal uit naar een melding over een schietpartij op de parkeerplaats aan de Terneuzenstraat. Daar troffen agenten achter winkelcentrum De Laar Oost een gewonde man van 19 jaar aan. Deze was rond half ze in de avond in elkaar geslagen en vervolgens twee keer in zijn been geschoten.

Gewond op het fietspad

Drie mannen onder wie de 24-jarige Arnhemmer gingen er daarna te voet vandoor. Korte tijd later trof de politie de man gewond aan op het fietspad langs de Batavierenweg. De aard van zijn verwondingen is onbekend. Twee andere mannen zijn nog voortvluchtig. De politie heeft twee auto's die mogelijk toebehoren aan de verdachten in beslag genomen.

Geen ernstige bezwaren

De gewonde man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en meteen gearresteerd. Afgelopen woensdag moest hij voor de rechter-commissaris verschijnen. Deze bepaalde dat er onvoldoende aanleiding was om hem langer vast te houden.

Betrokkenheid

Daarmee is niet gezegd dat hij niet bij het incident aanwezig was, maar staat onvoldoende vast wat zijn betrokkenheid bij de mishandeling en het schietpartij is. De man blijft wel verdachte. Het Openbaar Ministerie was niet bereikbaar voor commentaar. De verdachte Arnhemmer wil geen reactie geven.

Bekijk hieronder een video van na de schietpartij: