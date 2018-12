Verdachte steekincident rond vechtpartij Korenmarkt is Arnhemmer (25)

Video Jonge vrouw gewond na steekpar­tij in centrum Arnhem

8:42 ARNHEM - Een jonge vrouw is donderdagochtend in alle vroegte gewond geraakt bij een steekincident op de Pauwstraat in Arnhem. Direct daarna is een man aangehouden. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van haar verwondingen is niets bekend.