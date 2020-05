Verdachte tijdens zitting: ‘Hartstikke veel respect dat de rechtbank ondanks corona mijn zaak behandelt’

De zaak van deze 25-jarige dakloze verdachte die zich afgelopen januari in Arnhem schuldig zou hebben gemaakt aan een gewelddadige diefstal bij de Albert Heijn in de Vossenstraat, drugsbezit en verzet bij aanhouding op het station een week eerder, is een van de weinige die de rechtbank momenteel inhoudelijk behandelt.



Daar komt de komende week verandering in. Het Paleis van Justitie heeft inmiddels aanpassingen doorgevoerd om straks alles (letterlijk) in banen te leiden. Verdachten kunnen straks weer in persoon op zitting komen, of krijgen vanuit het huis van bewaring meer tijd om via een videoverbinding hun zaak bij te wonen.