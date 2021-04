Verdachte van ernstig motorongeval waarbij neef zijn been verloor slaat vlak voor rechtszitting op de vlucht

podcast 10.000 stappen langs de Arnhemse herinnerin­gen aan actrice en stijlicoon Audrey Hepburn

7 april ARNHEM - Audrey Hepburn is een van de veelgeprezen Hollywoodsterren van de jaren 50 en 60. Met haar elegante voorkomen en Givenchy-jurken was en is ze bovendien een stijlicoon. Minder bekend is het feit dat de half-Nederlandse actrice een deel van haar jeugd in Arnhem en omstreken doorbracht.