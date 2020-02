Verdachte van inbraken in Ede en Arnhem aangehouden

Toen agenten de dief fouilleerden, werden nog meer - vermoedelijk gestolen - goederen gevonden. De politie is nog op zoek naar de rechtmatige eigenaar hiervan. Het gaat onder meer om cadeaukaarten en sieraden.



Mogelijk zitten hier voorwerpen tussen die de man buit maakte tijdens een eerdere woninginbraak in de omgeving van de Mr. Jacob Anton Schorerstraat in Rijkerswoerd.



De politie Arnhem-Zuid riep 5 februari al op om uit te kijken naar deze man vanwege deze inbraak. Het betreft een man met een ‘onverzorgd uiterlijk’ en ‘een mager postuur, spitse neus, ongeschoren gezicht en stekels’. Hij is tussen de 35 tot 45 jaar oud.



De oproep van de Arnhemse politie werd ruim zeshonderd keer gedeeld en leverde een aantal tips op. Twee dagen later werd hij dus in Ede gearresteerd.



De recherche onderzoekt de Edese en Arnhemse zaak. De man zit nog vast.