Verdachte van knokpartij in Arnhem na bijna vier jaar voor de rechter: ‘Ik stond tegenover dertig man’

„Ik heb het niet gedaan”, zegt hij nadrukkelijk en als bewijs heeft hij een getuige meegenomen.

„Wat is het nut van die getuige?” vraagt rechter Raat.



„Hij heeft toen de hele tijd zicht op mijn cliënt gehad”, zegt de advocaat van B. Nou vooruit, besluit de rechter, misschien komt deze jongeman van pas dus laat hem maar zo lang op de gang wachten.



In de nacht van 22 mei 2016 liep de verdachte met een stel vrienden na een hapje en drankje in de Arnhemse binnenstad naar de auto die op de Blauwe Golven stond geparkeerd. Bij de ‘Blikken Bioscoop’ kreeg de verdachte de mededeling dat hij door iemand was uitgescholden. Toen hij bij de aangewezen boosdoener informeerde of dat klopte, kreeg hij een ontkennend antwoord.