Verdachte van moord op Naomi wil strafvermindering want ‘keihard in kruis getrapt’

De rechtbank ging dinsdag mee in zijn verzoek twee leden van het arrestatieteam als getuige te horen. De verdachte werd na het doodschieten van de Arnhemse, die zwanger van hem zou zijn, vorig jaar augustus aangehouden in Noord-Holland. Terwijl hij al geboeid was, zou hij ‘keihard’ in zijn kruis zijn getrapt. Ook zouden leden van het arrestatieteam hem geblinddoekt moedwillig tegen een lantaarnpaal hebben laten lopen. “Ik snap dat er mensen zijn die dit toejuichen, maar het is vernederend en het is mishandeling”, aldus de advocaat. Hij vindt dat dit consequenties moet hebben voor de strafmaat.