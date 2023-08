Verdachte van poging tot doodslag op minderjarige Arnhemse moet naar Pieter Baan Centrum

Update | Met Video Patiënten kunnen voor spoedhulp weer naar Rijnstate na grote waterlekka­ge

De afdeling spoedeisende hulp van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem is maandag urenlang gesloten geweest. De afdeling moest in de nacht van zondag op maandag worden ontruimd vanwege een grote waterlekkage.