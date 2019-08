Verdachte van steekpartij azc Arnhem is nog voortvluchtig

Volkshuis­ves­ting wil met bewoners in gesprek over pur-isolatie

9:50 ARNHEM - Woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem wil met bewoners van de Arnhemse wijk Over het Lange Water in gesprek over de vloerisolatie met purschuim. Een groot deel van de huurders is bang voor de mogelijke schadelijke gevolgen van pur. Ze voelen niets voor een gesprek met Volkshuisvesting.