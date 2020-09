Verdachte van stichten autobranden in Arnhem smeekt om vrijlating maar mag alleen naar huis met enkelband

Startclub Arnhem wil Arnhemse onderne­mers­geest doen ontbranden

31 augustus ARNHEM - Het ondernemersvuurtje moet weer gaan branden in Arnhem. Als startend ondernemer liggen de kansen in de Gelderse hoofdstad niet voor het oprapen. Daar komt met ondernemerscommunity Startclub Arnhem wellicht verandering in.