Verdachte verdween na begrafenis ruim een maand van de radar

In Arnhem ontvoerde Nijmege­naar na uur bevrijd door arrestatie­team, man had steek- en snijwonden

ARNHEM - Het slachtoffer dat begin dit weekend door de politie is bevrijd uit een loods in Arnhem, was gewond. De man, een 25-jarige inwoner van Nijmegen, is met verschillende steek- en snijwonden naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling.

10 augustus