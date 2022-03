Verdachten rellen Sonsbeekpark tijdens Koningsdag moeten voor de rechter verschijnen

Openbare stranden en parken zijn nu verboden gebied: ‘In plaats van een minderheid aan te pakken, gooien we de boel op slot’

In een zomer zonder evenementen kon je op de Waalstrandjes in Nijmegen en in het Arnhemse Sonsbeekpark nog lekker samen chillen. Totdat het er uit de hand liep en de burgemeesters ingrepen. ’s Nachts zijn de rivierstrandjes en Sonsbeek verboden terrein. ,,Het voelt als een messteek in de rug.”

6 augustus