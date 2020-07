Verdachten schietpartij Rietgrachtstraat na drie dagen weer op vrije voeten

Corona nekt scholentak van Slim Opgewekt, vijftien mensen raken baan kwijt

16:54 Arnhem - Het Arnhemse bedrijf Slim Opgewekt BV is in problemen gekomen door de coronacrisis. Scholen hebben in de afgelopen tijd massaal plannen uitgesteld om hun gebouwen duurzamer te maken. Vijftien van de 35 werknemers zullen hun baan kwijtraken. Slim Opgewekt BV is een onderdeel van de Slim Opgewekt Groep die in afgeslankte vorm doorgaat.