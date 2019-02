Verdachten van drugsbende die miljoenen omzette blijven vastzitten

ALMELO/ ARNHEM - Vier verdachten van een drugsbende met leden in onder meer Arnhem en Enschede blijven voorlopig in de cel. De rechtbank verwierp maandag verzoeken van hun advocaten om hun cliënten op vrije voeten te stellen.

Maandag diende een eerste zitting in het strafproces tegen Fady B. (27) uit Enschede, Illiyes van B. (27) uit Veghel, Gilson A. (29) uit Hengelo en Calo W. (32) uit Arnhem. Zij worden verdacht van drugshandel en witwassen van winsten uit misdrijven. In november deed de politie invallen in Emmen en Roermond, waarbij in totaal ruim 100 kilo hardrugs in de vorm van speed en mdma in beslag werd genomen.

IronChat

De groep is een onderdeel van een veel grotere criminele organisatie die de politie op het spoor kwam door versleutelde berichten te onderscheppen en te ontcijferen. De criminelen gebruikten de applicatie IronChat op hun cryptofoons en waanden zich veilig voor de politie. De kopstukken van deze organisatie zitten vast in Duitsland.

De advocaten van het viertal vinden dat de verdachten in vrijheid moeten worden gesteld. Er is volgens hen geen gevaar dat ze opnieuw misdaden zullen plegen, het proces zou nog wel eens het hele jaar kunnen duren en één van de verdachten zou er voor zijn suïcidale vriendin moeten zijn.

Jarenlange gevangenisstraffen

Officier Aidan van Veen hield de rechtbank voor dat het de maatschappij niet is uit te leggen als leden van een bende die in anderhalf jaar drie miljoen euro drugswinsten witwaste, het vonnis in vrijheid zouden mogen afwachten. Volgens hem is er wel degelijk een kans op herhaling. De rechtbank moest daarbij volgens hem meewegen dat geen van de verdachten tot nog toe iets wil zeggen over zijn rol. Hij liet weten dat hij jarenlange gevangenisstraffen op zijn plaats vindt.

Hij zette uiteen dat een door de advocaten bepleit enkelbandje geen garantie is tegen recidive. De handel speelde zich grotendeels achter de computer en op het Dark Web af. Er werd betaald in bitcoins die op een gegeven moment werden omgezet in euro’s.