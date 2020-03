Verdachten vrouwenhandel zouden hebben gedreigd slachtoffers in stukken te hakken

Het Openbaar Ministerie vervolgt de Roemeen, samen met een 42-jarige Roemeense vrouw, voor het samen ronselen en ontvoeren van slachtoffers in hun thuisland, om ze in Gelderland, Flevoland, Noord-Brabant, Ierland en Zwitserland met dreiging en geweld de prostitutie in te dwingen. Dat gebeurde tussen 2014 en september 2019, aldus de voorlopige aanklacht.



Uit een dossier van inmiddels 13 ordners, volgt volgens het Openbaar Ministerie dat de man de slachtoffers misleidde met valse beloften en naar Nederland haalde of ontvoerde. Ze dachten in een slagerij of restaurant te gaan werken. In plaats daarvan moesten ze de prostitutie in om een oplopende ‘schuld’ wegens gemaakte kosten af te lossen. Ook werd gedreigd dat ze anders vermoord of in stukken gehakt zouden worden.