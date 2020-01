Verdeling Gelders geld voor festivals ligt onder vuur: ‘Riekt naar bevoordeling en willekeur’

Video Anneke (55) uit Nijverdal overleed na operatie in Rijnstate Arnhem: ‘Het voelt als kille moord’

9:51 NIJVERDAL/ ARNHEM - ,,Het was doodslag’’, stelt Gemma Formsma-Kamp. Ruim vier jaar geleden overleed haar moeder Anneke (55) aan complicaties die optraden na een operatie in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Het hoofd van de ziekenhuisafdeling repte al over een vergoeding. Maar de verzekeraar van het ziekenhuis erkent vooralsnog geen aansprakelijkheid.