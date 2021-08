Verdomme, dacht ik, onze Love Boat is net kopje onder gegaan

Trekken kabel voor Windpark Konings­pleij gaat fout: bobbel in asfalt Wester­voort­sedijk

2 augustus ARNHEM - Een deel van de kruising Westervoortsedijk-Snelliusweg in Arnhem is afgezet omdat het wegdek er plaatselijk enkele centimeters omhoog is gekomen. Oorzaak is het trekken van een ondergrondse elektricteitskabel ten behoeve van Windpark Koningspleij langs de N325.