Verhit GelreDome-debat loopt met sisser af

Op 3 juli spraken Provinciale Staten achter gesloten deuren over provinciale steun voor het naar Arnhem halen van het Eurovisie Songfestival. Die steun kwam er, in de vorm van 4 miljoen euro . Een dag later schreef het Gelderse college in een brief dat het kettingbeding voor de verkoop van GelreDome - waar het evenement plaats zou moeten vinden - aan voetbalclub Vitesse, juridisch gezien van tafel zou kunnen.

Geen toeval

Dat kon geen toeval zijn, stelde onder meer D66 in de provincie, die vond dat gedeputeerde Jan Markink hen de avond er voor daar op z'n minst over in had moeten lichten. De partij diende voor de Statenvergadering van vandaag, ondersteund door Forum voor Democratie, de SP, en Partij voor de Dieren, een debatverzoek in.



Tijdens dat debatverzoek spraken de coalitiepartners schande van het debatverzoek en daagden D66 uit om met een motie te komen. ‘Die zien we graag tegemoet’, stelde de PvdA. ,,Op onjuist informeren is politiek gezien maar één antwoord mogelijk”, voegde de VVD toe.



Zo ver kwam het niet. Markink zei nogmaals dat er geen verband was tussen het bid voor het Songfestival en de brief over het GelreDome.



Hij herhaalde zijn woorden van twee weken geleden dat er al sinds 2017 met Vitesse gesproken wordt over een eventuele verkoop van het stadion en dat het laatste contact met de club in februari dit jaar was, ver voordat er sprake was van een Songfestival op Nederlandse bodem.