Verhuis alleen Introdans naar Rembrandt-theater, stelt Arnhem Centraal voor

Video Kunst op elektra­kast in Arnhem nog niet hufter­proof: ‘Door iemand ’s nachts in een dronken bui ge­sloopt’

ARNHEM - De eerste met kunstzinnige uitingen versierde elektrakast in de binnenstad van Arnhem is weer kaal. Het palet van zeven kleuren als symbool van de 7Straatjes sneuvelde kort na de onthulling door vandalisme. ,,Het is door iemand ’s nachts in een dronken bui gesloopt”, zegt Sander Wind van het Platform Binnenstad Arnhem PBA.

7 maart