Verhuurder ontplofte flat Arnhem verrast door klachten over overlast

ARNHEM - Bij Volkshuisvesting Arnhem was niets bekend over meldingen van overlast in en rond het flatgebouw aan de Daphnestraat in Arnhem waar maandagavond een woning explodeerde. ,,Dat was helemaal nieuw voor ons", zegt een woordvoerder.

Na de explosie, waarbij twee mannen om het leven kwamen en een derde gewond raakte, bleek dat bewoners van het appartementencomplex in het verleden meermaals hebben geklaagd over hinder en vermoedens hebben uitgesproken van drugshandel in het gebouw.

Informatie niet gedeeld

Die meldingen zijn wel gedaan bij de politie. ,,Maar die heeft die informatie niet met ons gedeeld. Dat kan ook pas als er echt bewijzen voor zijn", aldus de woordvoerder van de woningcorporatie. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem heeft dinsdag aangedrongen op duidelijkheid over de overlastmeldingen van omwonenden.

Over de toedracht van de explosie zijn geen nadere details bekendgemaakt. Ook de pandeigenaar tast daarover nog in het duister, zegt de woordvoerder. ,,Het onderzoek loopt. Wij hebben daarover geen informatie. We moeten afwachten, net als iedereen."

Opruimwerkzaamheden

Volkshuisvesting is woensdagochtend begonnen met opruimwerkzaamheden in het complex en het inventariseren van de exacte schade als gevolg van de ontploffing en de brand. Dat was niet eerder mogelijk omdat de verhuurder vanwege het onderzoek nog geen toegang had.

Bewoners van de 47 appartementen in het gebouw krijgen vandaag een brief van de corporatie over de mogelijkheid slachtofferhulp in te roepen. Mogelijk wordt er volgende week een tweede informatiebijeenkomst voor hen gehouden. Daarover is Volkshuisvesting in gesprek met de gemeente Arnhem en de politie.