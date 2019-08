Verhuurders doen pur in de ban om vrees voor gezondheid onder huurders

update Einde aan werkzaamhe­den rondom Pleijroute: Nijmeeg­seplein en N325 weer open

25 augustus ARNHEM - Het eind van alle wegwerkzaamheden in en rond Arnhem is er: het Nijmeegseplein bij stadion GelreDome is zondag in de vooravond vrijgegeven, de N325 volgde rond 21.00 uur.