Verkeer in Arnhem langzaam uit ijzeren filegreep

Een rijtjes­huis voor 1,5 miljoen in Amsterdam? Deze huizen krijg je daarvoor in de regio

18:44 ARNHEM/NIJMEGEN - Amper twee weken duurde het, voordat er in Amsterdam een rijtjeshuis dat te koop stond voor bijna 1,5 miljoen werd verkocht. De advertentie van het doodgewone rijtjeshuis maakte veel reacties los en is zelfs symbool geworden voor de gekte op de huizenmarkt in vooral Amsterdam. Wat staat er in de regio van De Gelderlander te koop voor een dergelijke prijs?