Verkeer in Arnhem loopt vast door drukte bij festival Landleven, en straks komen de rockfans van Volbeat

Met Video Volbeat trekt 25.000 fans naar Arnhem op avond dat Oranje tegen Messi speelt: ‘Amper mails over gehad’

ARNHEM - ‘Let op: de WK-kwartfinale Nederland - Argentinië wordt in of rondom GelreDome niet live uitgezonden.’ Concertorganisator Mojo waarschuwt alvast vooraf. Maar slechts een enkeling van de circa 25.000 mensen die al een kaartje hebben voor de drie bands die vrijdagavond in Arnhem optreden, maalt erom.

12:07