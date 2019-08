Verkeer in en om Arnhem loopt weer vast

De drukte heeft voor een groot deel te maken met de afsluiting van de Pleijweg tussen knooppunt Velperbroek en GelreDome. Verkeer vanuit het oosten van het land kan daardoor niet via de gebruikelijke route richting Elst en Nijmegen rijden. Halverwege de ochtend is het druk op de snelweg A12 tussen Arnhem en de Duitse grens. In beide richtingen stond rond 10.00 uur file, de vertraging in de richting Utrecht bij Arnhem, tussen de knooppunten Velperbroek bij Velp en Grijsoord bij Wolfheze, was met een kleine 20 minuten het grootst.

Spits

In de ochtendspits was het vooral druk op de A12, in westelijke richting. Nog voor Zevenaar stond het vast of is sprake van langzaam rijdend verkeer. Deze situatie was mede het gevolg van een eerder ongeval en duurt voort tot voorbij knooppunt Grijsoord. Ook op de A50 had het verkeer vanuit Apeldoorn richting Arnhem te maken met opstoppingen.



Het verkeer zocht alternatieve routes. Daardoor liep het onder andere ook op de Zutphensestraatweg, de Schelmseweg, Utrechtseweg en de wegen in Arnhem Centrum (onder andere Westervoortsedijk, Johan de Wittlaan) vast.