Verkeer komt rustig weer op gang rondom Arnhem

Politie sluit misdrijf uit na vondst lichaam aan Kleef­seplein in Arn­hem-Zuid

15:34 ARNHEM - De persoon die dinsdagavond dood werd gevonden bij een flat aan het Kleefseplein in Arnhem-Zuid is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat heeft de politie vanmiddag bekend gemaakt. In verband met de privacy doet de politie geen uitspraken over de identiteit van de overledene.