Verkeer op snelwegen rond Arnhem loopt weer vast door ongeluk

In alle richtingen ontstaan files. Verkeer op de A50 vanuit knooppunt Valburg en verkeer op de A12 loopt voor knooppunt Grijsoord vast. Daardoor staat ook verkeer op de A50 bij knooppunt Waterberg stil. Ook ontstaat er vertraging op de Pleijroute.



Het is de vierde keer in twaalf dagen tijd dat het verkeer in en om Arnhem vastloopt als gevolg van een ongeval met een vrachtwagen op de A12. Afgelopen maandag en maandag 11 juni hadden weggebruikers ook al te kampen met flinke vertraging. Vorige week was er rond 15.00 uur een ongeluk met een vrachtwagen op de A12 waardoor het verkeer tijdens de vrijdagmiddagspits vastliep.