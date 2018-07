Verkeersproblemen door brandende auto op A12 in Arnhem

Volgens onbevestigde berichten zou iets voor het viaduct over de Velperweg in Arnhem een bestuurder van een bestelbus een aanhanger zijn verloren. Een achterop komende automobilist ramde vervolgens de losgeslagen aanhanger. Daarbij vloog de auto in brand. Er raakte voor zover bekend niemand gewond.

Door het ongeval, dat even voor half vijf gebeurde, stond op de A12 enige tijd een file vanaf Westervoort. Het is al het zoveelste ongeval op de rijksweg in of bij Arnhem in een paar weken tijd. De ANWB vermoedt dat de aanhoudende zomerhitte een van de oorzaken is.