Verkeersregelaar bedreigd bij scholen Schuytgraaf, bedrijf trekt zich terug

Doordat er verbouwingen plaatsvinden bij De Salamander in Schuytgraaf, een brede school die onder meer de basisscholen de Arabesk en de Schatgraaf onder zijn dak heeft, is er minder parkeergelegenheid. Om toch alle drukte rondom wegbrengen en ophalen in goede banen te leiden, wees de gemeente Van Amerongen aan om het verkeer overzichtelijk te houden.

Niet serieus genomen

,,We moesten ervoor zorgen dat ouders niet half op de stoep parkeerden of op een andere manier voor hinder zorgden. Als ze dat wel deden, werden ze door ons aangesproken. Niet alle ouders waren het daarmee eens. Onze medewerkers daar zijn vaker bedreigd of niet serieus genomen.’’



Doordat de verkeersregelaar zich er steeds minder lekker bij voelde, heeft Van Amerongen de dienst ingetrokken. De woordvoerder vindt het uiterst betreurenswaardig dat ouders zo reageren op diensten die voor hun kinderen worden opgezet.



,,Als ouders dan zeggen dat ze ons niet serieus hoeven te nemen omdat we geen handhavers zijn, breekt er iets. Als er handhavers van de gemeente bij waren, was er overigens niks aan de hand. Zo snel als die weer verdwenen, deden de ouders ook weer vervelend.’’



In een bericht op de buurtsite van Schuytgraaf laten de directies van de basisscholen weten dat ze dit gedrag niet tolereren.



Het is niet bekend hoe het verkeer rond de school nu in goede banen wordt geleid.