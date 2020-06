Vermist Martinique (17) pinde in Arnhem

Column Onderlangs Schooltas aan twee vlaggen toont een alledaags verschijn­sel

7:31 Aan de gevel van een eengezinswoning hing een schooltas vastgeknoopt aan een vlaggenstok. Dochter of zoon geslaagd. Gefeliciteerd zou ik zeggen. Al is het mij te doen om de vlag. Beter gezegd: vlaggen. Want het waren er twee. Een Nederlandse en een Marokkaanse.