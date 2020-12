Vermist meisje (16) uit Arnhem weer terecht

Betsy (73) is onmisbaar voor de mannen van de voetbalfe­de­ra­tie in Arnhem

23 december ARNHEM - Na bijna twintig jaar in de Arnhemse Voetbal Federatie (AVF) vond ze het welletjes, maar Betsy Westdijk (73) mag niet weg. Simpelweg omdat ze onmisbaar is, zeker in het lastige coronatijdperk voor amateurclubs. Nog even door dus, maar slechts enkele maanden. Het is tijd voor vers bloed meent Westdijk, al dertig jaar actief in de bestuurlijke voetbalwereld, die gedomineerd wordt door mannen.