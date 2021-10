Vermist meisje (17) levend aangetroffen in Arnhem: ‘Ongelooflijk blij dat we haar weer in onze armen kunnen sluiten’

UpdateARNHEM - Het 17-jarige meisje dat dagenlang vermist werd is in de woning van een familielid in Arnhem aangetroffen. Dat laat de politie weten. In de woning wordt nu onderzoek gedaan. Het meisje is net na het verschijnen van een Amber Alert levend gevonden en ‘in onbekende toestand’ overgebracht naar het ziekenhuis, laat de politie weten.

Wat de omstandigheden waren waaronder het meisje in de woning in de Arnhemse wijk Hoogkamp is aangetroffen, laat de politie nog in het midden. Of ze gewond is of om andere redenen medisch moet worden onderzocht is ook nog onduidelijk.

Volgens informatie werd het meisje aangetroffen in of bij een pand dat op naam van haar familie staat. De politie wil daar verder niks over kwijt. Hoe de 17-jarige in of bij de woning is terechtgekomen wordt nog onderzocht. De politie heeft in elk geval een verklaring opgenomen van de bewoners van het huis.

Of het om het ouderlijk huis gaat is niet duidelijk. Op de vraag of het meisje zich daar na omzwervingen uit zichzelf heeft gemeld gaat de politie niet in.

Het meisje is net na het verschijnen van een Amber Alert rond half vijf in de middag ‘in onbekende toestand’ overgebracht naar het ziekenhuis’ zo liet de politie kort daarna weten. De politie meldde ook dat er onderzoek werd gedaan in de woning. Na zonsondergang nam een agente verklaringen op van de familie aan tafel in huis.

Volledig scherm Inwoners van Otterlo hielpen woensdagavond zoeken naar het vermiste meisje in een weiland aan de rand van het dorp. © Roland Heitink

Zeer geroerd door de betrokkenheid

De familie van het meisje laat weten ongelooflijk blij te zijn dat ze terecht is en dat ze haar weer in de armen kunnen sluiten. ‘Er is nog reden tot zorg over haar gezondheid, maar gelukkig krijgt ze nu de medische zorg die ze nodig heeft en hopen we op een goed herstel. De familie is zeer geroerd door de grote betrokkenheid en inzet van politie, defensie, het veteranenteam en alle anderen die hebben helpen zoeken naar het meisje en wil iedereen daarvoor heel hartelijk bedanken.’

Voor nu hoopt de familie dat de privacy van het meisje en het gezin gerespecteerd wordt. De familie doet een dringend beroep op de media en anderen die haar naam en foto hebben gedeeld op sociale media, om deze te verwijderen nu zij weer is gevonden.

Amber Alert

De familie van het 17-jarige meisje uit Arnhem maakte zich ernstige zorgen om het welzijn van de tiener, het meisje werd sinds maandag vermist. Rond 16.30 uur donderdagmiddag is een Amber Alert uitgegeven.

Volgens de politie is donderdagmiddag er alsnog voor gekozen om een Amber Alert te versturen. ,,Aanvankelijk gingen wij uit van een beperkt zoekgebied. Inmiddels is zo veel tijd verstreken dat zij ook elders in het land kan verblijven. Een Amber Alert kan dan helpen bij het vinden van het meisje”, motiveerde een woordvoerder.

Het Amber Alert werd verspreid via (landelijke) nieuwsmedia en matrixborden van Rijkswaterstaat boven (snel)wegen. Ook werd de oproep gedeeld voor journaals op televisie. Het middel wordt gemiddeld twee keer per jaar ingezet.



De politie meldde afgelopen voorjaar dat ze wilde stoppen met Amber Alert. Onder druk van de Tweede Kamer werd dat besluit teruggedraaid. De Nationale Politie betaalde 1,8 miljoen euro aan de stichting AMBER Alert om de merknamen Amber Alert en Vermist Kind te mogen gebruiken. Voor een Vermist Kind melding gelden andere (lichtere) criteria.

Grote zorgen bij familie

De familie van het meisje liet via een woordvoerder weten dat ze ‘zich om medische reden grote zorgen maakten om haar gezondheid en hoopten dat mensen naar haar zouden blijven uitkijken’. Ook vandaag werd door hulpdiensten en vrijwilligers van het Veteranen Search Team weer gezocht naar de vermiste. Daarbij was ook opnieuw een helikopter van de politie ingezet.



De familie benadrukt dat ze hoop dat iedereen het meisje en het gezin eromheen rust gunt en de privacy respecteert.