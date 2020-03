Vernieuwde Arnhemse coffeeshop wil niet meer stiekem zijn: ‘Upstairs is een gewone horecazaak’

Een rode loper en grote open ramen, binnen een toonbank als ware het een snackbar. ,,We zijn gewoon een horecazaak’’, zegt medewerker Jose Alvaro.



,,Van het lugubere beeld van een coffeeshop willen we af. En dat lukt met deze moderne zaak heel goed.’’ Upstairs zat tot 1 januari 2020 aan de overkant, op de eerste verdieping van een verouderd pand.



,,Daar waren we ook gastvrij en open, alleen kon je dat aan de buitenkant niet zien. Je kon niet zien wat er binnen gebeurde, daarvoor moest je eerst een trap op.’’ Zijn invalide klanten kunnen nu zelf de zaak binnen rollen.



,,Je had hun glimlach moeten zien toen ze voor de eerste keer met een rolstoel de zaak in konden. Dat was echt prachtig. Ze hoeven niet meer noodgedwongen op straat te roken.’’