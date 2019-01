Veroordeelde Arnhemmer werkte naast uitkering bij garagebedrijf en moet halfjaar extra de cel in

WK volleybal in 2022: zes duels tegelijk in GelreDome en mogelijk uitbrei­ding naar andere landen

14:38 ARNHEM - Het WK volleybal voor vrouwen in september 2022 vindt mogelijk in meer Europese landen plaats dan alleen Nederland en Polen. Dat werd donderdagmorgen duidelijk op nationaal sportcentrum Papendal in Arnhem, waar de officiële aftrap van het topsportevenement plaatsvond.