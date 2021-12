Verpleeghuizen in Betuwe en Arnhem sluiten inzetten familie niet meer uit: ‘Vrijwilligers springen waar nodig bij’

,,Het valt nog te hanteren. Ook al vallen er continu mensen uit. Het is bewonderenswaardig om te zien hoe gezonde personeelsleden het vol weten te houden. Zij lopen de gaten dicht in de planning. Maar hoelang we zo door kunnen gaan? Daar heb ik geen antwoord op. We moeten er wel voor waken dat de mensen die er zijn, overbelast raken”, zegt directeur Michel Hodes van RijnWaal Zorggroep, met verpleeghuizen in de gemeente Lingewaard.