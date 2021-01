Verpleegkundige stapt op bij Forum om corona-uitspraken Baudet: ‘Zulke onzin’

Baudet waarschuwde afgelopen weekeinde voor gezondheid als ‘totalitair principe’ en zei dat mondkapjes in een soort complot voor altijd blijven. ,,Ik zie steeds raardere Covid-standpunten uit Den Haag en Amsterdam komen. Dit is zulke onzin’’, zegt Mout tijdens zijn lunchpauze in het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate. ,,Ik kan het niet meer voor mezelf verantwoorden onder deze vlag actief te zijn.’’



Mout werkt als verpleegkundige op de afdeling anesthesie, waar hij regelmatig in aanraking komt met patiënten die corona hebben. Daar ziet hij de gevolgen van de ernstige ziekte. Mout ziet dat die ziekte door Forum in Den Haag steeds verder gebagatelliseerd wordt. Zo schermt Baudet met cijfers over oversterfte die bewijzen dat het coronavirus weinig meer is dan een zware griep. ,,Dit is echt pijnlijk. Maar ik kan geen Willem Engel-achtige standpunten ondersteunen.’’