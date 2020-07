Verplicht een mondkapje op in de stad en horeca?: ‘Druk er reclame van het centrum op en deel ze uit’

Op vakantie in Arnhem en omgeving kan, maar wees er snel bij: ‘Het is hier gekkenhuis’

6:55 ARNHEM - Wees er snel bij, is het devies als je je vakantie in eigen land in Arnhem, op de Veluwezoom of in de Betuwe wil doorbrengen. Vol is vol is hier geen marketingtrucje. ,,Het is een gekkenhuis.”